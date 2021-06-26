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انطلاق تصوير العشارية البوليسية السورية "عش الغراب".. وهؤلاء أبطالها... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - العشارية كتبها سامر عادلة بالتعاون مع علي الماغوط، وهي بوليسية تنتمي إلى دراما الأكشن، وتتنوع محاورها ما بين طموح الشباب وواقعهم، وما بين ماضي كبار السن وتاريخهم، بحيث تتأرجح الشخصيات بين الماضي والحاضر وتتقاذفها رغباتها الجامحة.

© Sputnik . Karim Ali

مشاهد من تصوير العمل الفني السوري "عش الغراب" بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

وتجري أحداث (عش الغراب) التي تعد باكورة النشاط الدرامي لشركة (سوريان للإنتاج والتوزيع الفني)، في غابة ميسلون بريف دمشق الغربي، وتشهد العديد من والملاحقات والمطاردات والأحداث الشيقة والمفاجآت التي تخطف الأنفاس، إضافة إلى الأطماع التي تودي بأصحابها إلى ارتكاب جرائم قتل والغدر بأصدقائهم.

  • مشاهد من تصوير العمل الفني السوري عش الغراب بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    مشاهد من تصوير العمل الفني السوري "عش الغراب" بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    © Sputnik . Karim Ali

  • مشاهد من تصوير العمل الفني السوري عش الغراب بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    مشاهد من تصوير العمل الفني السوري "عش الغراب" بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    © Sputnik . Karim Ali

  • مشاهد من تصوير العمل الفني السوري عش الغراب بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    مشاهد من تصوير العمل الفني السوري "عش الغراب" بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    © Sputnik . Karim Ali

  • مشاهد من تصوير العمل الفني السوري عش الغراب بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    مشاهد من تصوير العمل الفني السوري "عش الغراب" بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    © Sputnik . Karim Ali

  • مشاهد من تصوير العمل الفني السوري عش الغراب بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    مشاهد من تصوير العمل الفني السوري "عش الغراب" بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    © Sputnik . Karim Ali

  • مشاهد من تصوير العمل الفني السوري عش الغراب بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    مشاهد من تصوير العمل الفني السوري "عش الغراب" بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    © Sputnik . Karim Ali

  • مشاهد من تصوير العمل الفني السوري عش الغراب بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    مشاهد من تصوير العمل الفني السوري "عش الغراب" بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    © Sputnik . Karim Ali

  • مشاهد من تصوير العمل الفني السوري عش الغراب بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    مشاهد من تصوير العمل الفني السوري "عش الغراب" بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

    © Sputnik . Karim Ali

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© Sputnik . Karim Ali

مشاهد من تصوير العمل الفني السوري "عش الغراب" بمشاركة عدد من الفنانين السوريين

ويشارك في هذه العشارية كل من الفنان السوري المخضرم حسام تحسين بيك، ووضاح حلوم، وجمال العلي، وأمية ملص، وعلا باشا، وربا المأمون، ومحمد خاوندي، وعامر علي، ووسيم الرحبي، ومؤيد الخراط، ورشا إبراهيم، ومجد مشرف، وطارق نخلة، ووسام أبو صعب، ورهام عزيز، ولبابة صقر، وآية سليمان، ونور شاهين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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