شكرا لقرائتكم خبر عن مختص في الأرصاد يتوقع خريطة الأمطار خلال شهر أغسطس على هذه المناطق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع عقيل العقيل المختص في الأرصاد الجوية موجة من الغبار تمتد من منطقة مكة المكرمة وحتى جازان، فيما يعرف بموسم “الغبرة” الذي تنشط فيه الرياح، وخاصة في وقت الظهيرة ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأبان “العقيل” في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن المسافرين على الطرق السريعة هم أكثر فئة تشعر بهذه الموجة، وخاصة من محافظة ينبع وحتى جازان.

كما توقع ارتفاعاً في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري، على القطاع الشرقي والمناطق الوسطي من المملكة.

وأشار إلى أنه في فترة الليل تميل درجة الحرارة نحو الارتفاع خاصة في المناطق الشرقية، فيما ترتفع نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية.

وتوقع هطولا للأمطار ونساقط حبات البرد على مرتفعات مناطق جازان والباحة وعسير، خلال شهر أغسطس.