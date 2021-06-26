شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الشرقية»:الإطاحة بـ4 مواطنين امتهنوا السلب تحت تهديد السلاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (6) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على الأشخاص وسلبهم -تحت تهديد السلاح الأبيض- ما بحوزتهم وسرقة المركبات، وتمت استعادة (5) مركبات، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر «شرطة الشرقية»:الإطاحة بـ4 مواطنين امتهنوا السلب تحت تهديد السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.