شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعطل مركبته قرب مزارع «تيماء».. العثور على «العيادي» بصحة جيدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة العثور على مفقود تيماء “ابراهيم العيادي”. ويوضح المقطع المتداول أن “العيادي” يتمتع بصحة جيدة- ولله الحمد- وقت العثور عليه بعد ساعات من فقدانه بمزارع تيماء. وكانت مركبة “العيادي” قد تعطلت قرب مزارع تيماء القديمة بحي الشرق، حيث قام أهالي المنطقة بالبحث عنه والعثور عليه.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعطل مركبته قرب مزارع «تيماء».. العثور على «العيادي» بصحة جيدة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.