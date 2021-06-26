شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من سفارة المملكة في بنغلاديش بشأن الإغلاق الكامل وتعليق العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في بنغلاديش، أن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في كافة انحاء البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تود السفارة الإحاطة بأن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في كافة انحاء البلاد عدا خدمات الطوارئ اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨م”.

وأضافت السفارة، أن سبب ذلك هو ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا مؤخرا، وسيتم تعليق العمل في السفارة لحين رفع الحظر.