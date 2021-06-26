سامسونج الخليج للإلكترونيات تعلن عن توفر جهازي Galaxy Tab S7 FE وGalaxy Tab A7 Lite

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات اليوم عن توفر جهازي Galaxy Tab S7 FE وGalaxy Tab A7 Lite في دولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم اختلافهما في بعض التفاصيل، إلا أن هذين الجهازين اللذين يشكلان أحدث إضافات سامسونح في سلسلة الأجهزة اللوحية المبتكرة، يتميزان بخصائص ووظائف فريدة تركز على ما يحتاجه المستهلكون في حياتهم اليومية، كما أنه يمكن الحصول عليهما بأسعار معقولة. وتم تصميمها على نحو ذكي يلبي تطلعات العملاء واحتياجاتهم في العصر الرقمي. يقدم Galaxy Tab S7 FE للمستخدمين مجموعة من الخصائص ضمن فئة «المزايا المفضلة»، بينما يعتبر Galaxy Tab A7 Lite الجهاز المثالي لمشاهدة المحتوى أثناء التنقل.



وقال عثمان البورا، رئيس قسم الأجهزة والهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: «تستحوذ أجهزتنا المتطورة والحديثة، بما فيها الأجهزة اللوحية، على اهتمام واسع من جانب المستهلكين، نظراً لما توفره من فرص وإمكانات لا حصر لها. ويسعدنا الإعلان عن توفر جهازي Galaxy Tab S7 FE وGalaxy Tab A7 Lite في سوق الإمارات العربية المتحدة بعد طول انتظار. ونعتقد أن المستهلكين يستحقون اليوم الحصول على أجهزة متطورة ذات ميزات متقدمة ترتقي بنمط حياتهم اليومي وتلبي متطلباتهم وتساعدهم على إنجاز مهام مختلفة. ونسعى من خلال إطلاق هذين الجهازين إلى تدشين فصل جديد من الابتكار والتطور على صعيد الأجهزة اللوحية».

جهاز Galaxy Tab S7 FE

تم تصميم جهاز Galaxy Tab S7 FE لتمكين مختلف شرائح المستهلكين في حياتهم اليومية عبر الجمع بين أفضل المزايا المتطورة، حيث يعتبر هذا الجهاز اللوحي مثالياً للطلاب وأفراد الجيل Z بفضل القدرات الفائقة التي يتميز بها، والتي تساعدهم في الاستمتاع بتجارب اللعب، بينما يقومون بمهامهم الدراسية على أتم وجه. وتعتبر الشاشة المبتكرة مقاس 12.4 بوصة مثالية لتعزيز الأداء أثناء العمل واللعب، مما يساعد على الارتقاء بمستوى الإنتاجية، مع تطوير تجارب الألعاب والترفيه إلى آفاق جديدة. في الوقت نفسه، يضيف اللون والتصميم جاذبية لا تقاوم للجهاز، مع ملمس ناعم وأنيق نظراً لاستخدام أرقى أنواع المعادن وأكثرها تطوراً، وتتكامل هذه العناصر معاً على نحو مثالي مع خيارات الألوان المتاحة: الأسود الضبابي والفضي الضبابي.

لطالما حرصت سامسونج على دمج التكنولوجيا مع الابتكار لتسهيل المهام اليومية، وعلى هذا الأساس تم تزويد جهاز Galaxy Tab S7 SE بقلم S Pen، لتمكين المستخدمين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من حجم الشاشة، وتعزيز قدراتهم التنظيمية والإبداعية، وتمكينهم من العمل بكفاءة أكبر على نحو لم يسبق له مثيل. ويتوافق الجهاز مع منظومة Galaxy من الأجهزة المتصلة لتلبية كل احتياجات المستخدمين، حيث تساهم ميزة Buds Pro Auto Switch في تعزيز مستوى الإنتاجية وتمكين المستخدمين من الاستمتاع بالتجارب الترفيهية دون الحاجة للتبديل بين الأجهزة، مع إمكانية إرسال الملفات والصور ومقاطع الفيديو إلى إي كان باستخدام ميزة المشاركة السريعة Quick Share. أخيراً وليس آخراً، تعزز البطارية تجربة Galaxy Tab S7 FE لمحبي الألعاب، عبر تمكينهم من اللعب والتنافس بقوة وعلى نحو مستمر، ولفترة أطول من المتوقع.

جهاز Galaxy Tab A7 Lite

تم تصميم Galaxy Tab A7 Lite للمستهلكين الذين يرغبون بامتلاك أجهزة لوحية حديثة بأسعار معقولة تتناسب مع ميزانياتهم وتضمن لهم أداءً قوياً وتجارب مميزة. ويأتي هذا الجهاز الأنيق بشاشة مقاس 8.7 بوصات مع غطاء معدني متين لضمان استفادة المستخدمين من قابلية الاستخدام عند التنقل على نحو متكامل. ويضمن الجهاز تجربة غامرة مع حواف رفيعة حول الشاشة، وقدرات صوتية هائلة مع مكبرات الصوت المزدوجة مع Dolby Atmos لمزيد من التركيز والمتعة، سواء عند اللعب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو الأفلام أو العروض. على صعيد آخر، يعزز عمر البطارية الأطول، تجربة Galaxy Tab A7 Lite، حيث يدعم الشاحن المتوفر في العلبة قدرات شحن مميزة بقوة 7.75 وات، بينما يمكن استخدام الشاحن السريع التكيفي بقوة 15 وات يومياً المتوفر بشكل منفصل. بالإضافة إلى ذلك، يدعم المعالج ثماني النواة أداء اللاعبين بسلاسة وسرعة، ويتوفر الجهاز الحديث باللونين الفضي والرمادي لمظهر أنيق يتماشى مع أنماط الحياة العصرية.