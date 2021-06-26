صحيفة: الجيش الأردني يعيد إلى إسرائيل مواطنا تسلل إلى المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عبر المواطن الإسرائيلي السياج الحدودي عند منطقة غور الأردن، وسبح إلى الضفة الشرقية للنهر، وهناك اعتقله الجيش الأردني وقام باستجوابه.

© AP Photo / Ariel Schalit)

ولم تكشف الصحيفة أسباب تسلل المواطن الإسرائيلي إلى الأردن، لكنها قالت إنه أقتيد لدى عودته للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية، التي استبعدت محاولته تنفيذ "عملية معادية" أومحاولة تهريب على الجانب الآخر من الحدود.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلقت إسرائيل سراح مواطنين أردنيين تسللا الشهر الماضي إلى داخل أراضيها.

وفي ذروة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (10-21 مايو/أيار الماضي)، قالت إسرائيل في 16 من الشهر نفسه إنها اعتقلت مواطنين أردنيين تسللا عبر الحدود إلى منطقة جلبوع وهما يحملان سكاكين، وكانا في طريقهما إلى مدينة القدس الشرقية التي شهدت آنذاك اضطرابات متصاعدة.

وترتبط إسرائيل والأردن بمعاهدة سلام جرى توقيعها في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1994.