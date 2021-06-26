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السعودية تعلق عمل سفارتها في بنغلاديش

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت سفارة المملكة العربية في العاصمة البنغلاديشية، دكا، بيانا على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكدت فيه تعليق العمل في السفارة حتى إشعار آخر، بسبب حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة في بنغلاديش، في أنحاء البلاد كافة.

وأفادت السفارة السعودية في دكا بأنها ستعاود العمل في مقر السفارة، فور الانتهاء من حالة الإغلاق في بنغلاديش، والتي وقعت بسبب ارتفاع حالات الوفاة بفيروس المستجد "كوفيد 19" في البلاد، مؤخرا.

يذكر أن حكومة بنغلاديش أعلنت، أمس الجمعة، فرض حالة إغلاق كامل في البلاد، لمدة أسبوع، نتيجة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، في ظل ندرة جرعات اللقاح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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