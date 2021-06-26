الشركات الكورية الجنوبية تستأنف العمل في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال زيارة وفد حكومي لموقع إنشاء محطة كهرباء بخارية غرب طرابلس بحضور لجنة الإشراف على المشروع بالشركة العامة للكهرباء وممثلي شركة "هيونداي".

ونقلت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن مسؤولي الوفد الكوري الجنوبي تعرفوا على حالة المشروع، وتم إبلاغهم بظروف العمل المستقرة في البلاد.

تعتزم السلطات المحلية السماح للشركات الكورية الجنوبية باستئناف أنشطتها في ليبيا في المستقبل القريب، ومن المقرر أن تبدأ عودتهم بمشروع لمحطة طاقة تدعم شبكة 1400 ميغاوات.

وبذلت حكومة الوحدة الوطنية جهودًا خلال الأشهر الماضية لاستكمال المشاريع المتوقفة بسبب الأزمة.

وتجري القيادة الليبية محادثات مع عدد من الدول لإقناع الشركات الأجنبية باستئناف عملياتها في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

جهود تكللت بالنجاح، حيث أن العديد من البلدان ينتظرون فرصة العودة إلى ليبيا لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، كالمصريين مثلا. وبالإضافة إلى ذلك، تستأنف "Tatneft" الروسية التنقيب الجيولوجي في الحقول.