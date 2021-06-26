شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات عن سد "واو" بجنوب السودان.. أبرزها توليد 10.40 ميجاوات كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مصر دعمها لأشقائها من الدول الأفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض بهدف خدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالى من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالى من أخطار الفيضانات.

وفى هذا الإطار، ولحرص مصر على العمل على تحقيق التنمية لأهالى دولة جنوب السودان الشقيقة، فقد تم توقيع بروتوكول للتعاون الفنى فى مجال الموارد المائية بين وزارة المواد المائية والرى بمصر ووزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان والمتضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد واو المتعدد الأغراض بجنوب السودان .

وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات الخاصة بالسد.

1 - مصر هى التى قامت بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع وتسليمها الى الجانب الجنوب سودانى فى ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينة واو فى فبراير 2015.

2- يقع على نهر سيوى أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال وعلى بعد 9 كيلو متر جنوب مدينة واو .

3 - الهدف منه توليد 10.40 ميجاوات من الكهرباء بالإضافة لتوفير مياه الشرب لحوالى 500 ألف نسمة والاستفادة من المياه فى الرى التكميلى لحوالى 30 - 40 ألف فدان.

4 -تم التعاقد مع وزارة الكهرباء لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى الاقتصادية والتى تعاونت مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لاعداد الدراسات المطلوبة.