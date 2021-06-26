شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بشارع أحمد سعيد بالقاهرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بشارع أحمد سعيد فى الوصلة من ميدان تاكى وحتى شارع الفرنساوى، الأمر الذى يستلزم غلق للشارع المشار إليه لمدة 30 يوما ليلاً ونهاراً بدايةً من يوم الجمعة الموافق 25/6 دون تعطيل للحركة المرورية، ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ اتجاة ميدان الفرنساوى : تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليونانى، فالدوران والعودة ما قبل شارع السرجانى فيميناً شارع سبيل الخازندارة اتجاه ميدان الفرنساوى.

ـ اتجاه ميدان العباسية : تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليونانى ، فيميناً شارع سبيل الخازندارة فيساراً شارع السكة البيضاء فيميناً شارع فخرى عبدالنور اتجاه ميدان العباسية.

ـ القادم من شارع رمسيس : تحويل حركة المرور يميناً شارع الجيش فالدوران والعودة من ميدان الجيش اتجاه شارع السرجانى، فيميناً شارع الطرابيشى فيساراً شارع سك العملة من ميدان الحلبى فيساراً شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث اتجاه ميدان تاكى.

ـ تحويل حركة المرور يميناً شارع الفرنساوى فيساراً شارع الطرابيشى فيساراً شارع سك العملة من ميدان الحلبى فيساراً شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث اتجاه ميدان تاكى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.