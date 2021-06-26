شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع ارتباك واختفاء رياح البوارح خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، اختفاء رياح البوارح خلال الفترة المقبلة، لصالح جهات جغرافية أخرى.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “نظم الضغط الجوي السطحي تربك آلية رياح البوارح الشمالية الجافة والمثيرة للغبار من يوم غد حتى الجمعة، حيث تختفي رياح البوارح لصالح جهات جغرافية أخرى ومنها الشرقية البحرية الرطبة.

وتابع المسند، “اليوم متوقع نشاط الرياح الشمالية الغربية البحرية الرطبة والمثيرة للغبار ع أجزاء من غرب منطقة مكة”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جيزان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف في الجزء الشمالي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج في الجزء الاوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 20كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.