شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قائد مركبة يقطع الإشارة ويتسبب في حادث تصادم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام قائد مركبة بقطع الإشارة في شارع رئيسي بالرياض مما تسبب في وقوع حادث تصادم.

وظهر خلال المقطع، مجموعة من السيارات متوقفة في إحدى الإشارات، فيما قام قائم مركبة بقطع الإشارة وتسبب في ارتباك قائد مركبة أخرى وعدم قدرته على السيطرة على السيارة، مما تسبب في وقوع حادث تصادم، في شارع الإمام الشافعي بحي المنار بالرياض.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية ممثلة في الإدارة العامة للمرور اتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات التي تعرض حياة مرتادي الطرق للخطر.