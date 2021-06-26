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شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعارض لقاحات كورونا مع «الدورة الشهرية»؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، عدم وجود تعارض بين لقاحات كورونا والدورة الشهرية عند الفتيات.
وطرحت وزارة الصحة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تساؤلا قالت فيه: “هل أخذ اللقاح وقت الدورة الشهرية يؤثر عليها أو يقطعها أو يؤدي إلى أعراض مثل تصلب الثدي؟”.
وردت الصحة بقولها: “لم يثبت علميًا علاقة اللقاح بتأخير أو اضطراب الدورة، مؤكدة أنه بالإمكان أخذ اللقاح أثناء الدورة الشهرية”.
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