شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات عن Windows 11 الجديد 2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة مايكروسوفت في مؤتمر افتراضي عن أهم مميزات ويندوز 11، ومتطلبات التشغيل وكذلك مواصفات نظام تشغيل Windows 11.



وافتتح بانوس باناي كبير مسؤولي المنتجات بشركة مايكروسوفت، فاعلية الإعلان عن ويندوز 11 بالإشارة لجائحة كورونا وفترات البقاء بالمنزل كمصدر إلهام لتطوير النظام التشغيلي.

وشهد المؤتمر الكشف عن عدد جديد من المواصفات التي تضاف للمرة الأولى لأنظمة تشغيل ويندوز، والتي زادت من تميز ويندوز 11 على حساب الإصدارات السابقة من نظام مايكروسوفت التشغيلي الشهير.

يهتم ويندوز 11 بتبسيط واجهة مستخدم ويندوز، ومتجر مايكروسوفت الجديد، كما ركز المطورون على تحسينات في الأداء وتعدد المهام.

ويتضمن ويندوز 11 قائمة ابدأ جديدة، وزر ابدأ محدث يتمركز كلاهما في شريط المهام.

وتشبه واجهة المستخدم هذه إلى حد كبير ما رأيناه لأول مرة في Windows 10x، وهو مشروع تم التخطيط له في الأصل للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة والذي ألغته مايكروسوفت.

ويظهر الكثير من عمل واجهة المستخدم الذي تم إدخاله في Windows 10x في ويندوز 11.

وتتخلى قائمة ابدأ الجديدة عن Live Tiles التي تم تقديمها في الأصل مع ويندوز 8 وتتجه نحو اللانشر النموذجي الذي تجده في Chrome OS أو أندرويد.

وهناك تطبيقات ومستندات حديثة وواجهة بحث منفصلة. ويتأثر الكثير من المظهر المركزي بشكل واضح بنظام التشغيل macOS و Chrome OS.

ويشتمل ويندوز 11 أيضًا على الزوايا المستديرة التي رأيناها في كل من أندرويد و iOS.

ويقول بانوس باناي، رئيس ويندوز: لقد فكر الفريق في كل التفاصيل. ويتضمن ويندوز 11 أيضًا أوضاعًا داكنة وفاتحة محدثة، تبدو أفضل بكثير مما رأيناه في ويندوز الحالي.

وهناك أيضًا شيء تدعوه مايكروسوفت باسم التخطيطات السريعة، التي تتيح لك عرض التطبيقات بسرعة في الأوضاع المختلفة التي يدعمها ويندوز 11.

ويتذكر هذا الإصدار الجديد من النظام التشغيلي أيضًا مكان تخزين تطبيقاتك، وذلك بفضل ما يسمى تخطيطات Snap Group.

ويبدو أنها طريقة مفيدة لدعم الشاشات المتعددة، والتأكد من أن التطبيقات تفتح دائمًا عبر الشاشة الصحيحة.

ويكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تستخدم جهاز حاسب محمول موصول بشاشة، أو حاسب تقليدي مع شاشات متعددة.

وتدمج مايكروسوفت أيضًا مايكروسوفت تيمز مباشرةً في ويندوز 11 لكل من المستهلكين والمستخدمين التجاريين.

وتم دمج مايكروسوفت تيمز مباشرة في شريط المهام، مما يسمح لمستخدمي النظام التشغيلي بالاتصال بالأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل.

ومن الواضح أن هذا يعد تحولًا كبيرًا بعيدًا عن سكايب، الذي تم تجميعه كجزء من ويندوز 10.

وتعد أدوات ويندوز المصغرة وإيماءات اللمس أيضًا جزءًا كبيرًا من ويندوز 11.

وتعتبر الأدوات المصغرة عبارة عن خلاصة مخصصة، يتم تشغيلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على الأدوات المصغرة التي قدمتها مايكروسوفت في ويندوز 10.

وتنزلق الأدوات المصغرة من الجانب الأيسر لنظام التشغيل ويمكنك أيضًا جعلها في وضع ملء الشاشة. وتتضمن الأدوات المضمنة موجز الأخبار والطقس والخرائط.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الأدوات تشتمل أيضًا على أداة تتيح لك دفع إكرامية لصناع المحتوى المحليين مباشرةً من داخل ويندوز 11.

وتعمل الشركة أيضًا على تحسين الإيماءات التي يمكنك استخدامها عبر الأجهزة اللوحية. وبدلاً من الانتقال إلى وضع الحاسب اللوحي، يتكيف ويندوز 11 للسماح لك بلمس نظام التشغيل بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك يتم إجراء تحسينات على الكتابة بالحبر والكتابة بالصوت. ويدعم ويندوز 11 أيضًا الملاحظات اللمسية مع أقلام معينة.

ونتيجة لذلك قد نرى الكثير من الأجهزة الجديدة التي تدعم التغييرات المتعلقة بقلم الشاشة في ويندوز 11.

ميزة Auto HDR، وهي ميزة في Xbox Series X و Xbox Series S، والتي أصبحت جزءا من ويندوز 11

يؤدي تمكين Auto HDR إلى إضافة نطاق ديناميكي مرتفع HDR لعدد كبير من ألعاب DirectX 11 و DirectX 12، طالما أن لديك شاشة HDR متوافقة

أصبحت DirectStorage جزء من النظام التشغيلي، وهي ميزة جديدة من Xbox Series X و Xbox Series S

ويندوز 11 يدعم حساب Xbox

تتطلب DirectStorage أحدث أقراص NVMe لتسريع أوقات تحميل الألعاب عبر ويندوز 11 ويحتاج مطورو الألعاب إلى تمكين هذه التقنية لزيادة أوقات التحميل بشكل أكبر

دمج Xbox Game Pass في نظام التشغيل، وذلك بفضل تطبيق إكس بوكس الجديد الذي كانت الشركة تختبره منذ شهور، ويتضمن هذا أيضًا xCloud المدمج في تطبيق إكس بوكس هذا، بحيث يمكنك بث الألعاب من سحابة مايكروسوفت أيضًا.

إعادة تصميم متجر مايكروسوفت ليدعم مجموعة كاملة من التطبيقات التي لم تكن متاحة عادةً في متجر تطبيقات ويندوز.

استخدام Appstore من أمازون لجلب تطبيقات أندرويد إلى ويندوز 11.

وعرضت الشركة تطبيق تيك توك وتطبيقات أندرويد الأخرى التي تعمل جنبًا إلى جنب مع تطبيقات ويندوز، كما تخطط مايكروسوفت لمشاركة المزيد من المعلومات حول هذا في الأشهر المقبلة.

وتتوفر التطبيقات مباشرة من متجر ويندوز الجديد وتدعمها تقنية Intel Bridge. ويمكن تثبيت تطبيقات أندرويد ضمن النظام عبر شريط المهام أو وضعها بجانب تطبيقات ويندوز التقليدية.

ويمكن للمطورين استخدام مشغلات التجارة الخاصة بهم، ولن تقتطع مايكروسوفت جزء منها.

كما يمكن للمطورين استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم إذا أرادوا ذلك، وقال ساتيا ناديلا: لطالما دافع ويندوز عن السيادة لصناع المحتوى.

متطلبات تشغيل ويندوز 11

تلتزم الشركة بجعل النظام التشغيلي الجديد عبارة عن ترقية مجانية لمستخدمي ويندوز 10. ويشبه هذا إلى حد كبير كيف كان ويندوز 10 مجانيًا لمستخدمي ويندوز 7 وويندوز 8.

وتحتاج إلى جهاز حاسب يفي بالحد الأدنى من المتطلبات، التي أصبحت الآن وحدة معالجة مركزية 64 بت، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت.

بالإضافة إلى ذلك يتم توفير ويندوز 11 من خلال Windows Update بالطريقة نفسها التي تم بها توفير تحديثات ويندوز 10 سابقًا.

ولا يوجد تاريخ لإصدار النظام التشغيلي حتى الآن. ولكن Microsoft وعدت بتوفيره كترقية مجانية لمستخدمي ويندوز 10.

ومن المتوقع ظهور ويندوز 11 في وقت ما في شهر أكتوبر، جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل.