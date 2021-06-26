شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثى تقصف محافظة البيضاء وسقوط ضحايا مدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت جماعة الحوثى مناطق آهلة بالسكان في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، جنوب غرب اليمن، وسط أنباء عن سقوط ضحايا ومصابين، وأفاد التليفزيون اليمني بأن القصف أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتهدم وتضرر مئات المنازل.

يذكرأن، أكد صمويل ويلبرج الناطق الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الامريكية تولى اهتماما كبيرا بالوضع فى اليمن، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن يعرف أن الشعب اليمنى يستحق السلام .