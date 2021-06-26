فلسطين تطالب المجتمع الدولى بفرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال الإسرائيلى، وإلزامها بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطينى.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /السبت/ - أن حكومة الاحتلال لا تكترث بالتقارير الصادرة عن منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية، كما ورد في تقارير المنظمات الدولية المعنية التي شددت على أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصرى والاضطهاد ضد الفلسطينيين.



وأدانت الوزارة عمليات القمع التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذين يشاركون في المسيرات والفعاليات السلمية، للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم المهددة بالاستيلاء، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان الذي يحاسب عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.