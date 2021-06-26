الاستخبارات العراقية: القبض على خلية إرهابية قتلت عائلة فى بابل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية القبض على خلية إرهابية قتلت أحد الأشخاص وعائلته في محافظة بابل.

وذكرت الوكالة - في بيان اليوم /السبت/ - أنه "وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على شبكة مكونة من خمسة إرهابيين من الخلايا النائمة في شمالي محافظة بابل".



وأضاف البيان أن أسماء أعضاء الخلية وردت ضمن قاعدة بيانات المطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب تحت كنى وألقاب مختلفة، واعترفوا بقيامهم بقتل أحد الأشخاص وعائلته في شمالي محافظة بابل وقيامهم بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.