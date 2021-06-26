السيلفي والتنكّر للذات الحقيقه

الكويت - هبة التوبجي - تقول كريستنج فان غلاغير الباحثه الهولنديه في جامعة فاغينغين ” يقوم المدمنون على السيلفي مستوى راحتهم الاجتماعية اعتماداً على عدد اللايكات التي تتلقاها صورهم ، وهي لايكات مصطنعة فهم يحاولون باستعمال مصافي ووسائل تكنولوجيه اخرى تتلاعب بالصور صنع صوره مثاليه عن انفسهم اما الحياه الواقعيه فهي خياليه من فوتوشوب يعتبر السيلفي كاشف عن حياه تتم في الحلم ، إنها حياه معدّله بفوتوشوب وتعبّر عن احساس عميق بالعزله والقلق في الحياه الواقعيه ،وللأسف الشديد كل ما في الأمر انه اصبح يتصاعد ويشيع عند كثير من المثقفين وأصحاب المناصب في كثرة الانخراط و الانغماس في الديون حتى يتمظهر في شكل اجتماعي متوهج وبرّاق لأجل متعه لحظيه مؤقته وهو ما يسمى بـ (الاستهلاك التفاخري ) استعراض الممتلكات الخاصة والتميز المادي عن الاخرين ، من الصعب على الانسان ان يلبس قناع التمثيل على الدوام لانه حتماً سيسقط في يوم من الايام ، كونوا واقعيين وتقبلوا حياتكم بما فيها من حقائق تكونوا سعداء

كتبه:

غدير العنزي

@alenezi_ 19977