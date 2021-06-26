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الكاظمي يحضر استعرضا عسكريا لـ"الحشد الشعبي" ويؤكد العمل تحت راية العراق

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الكاظمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون/(يناير)، وأيضاً الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبناءنا في الحشد الشعبي".

وأضاف: "نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا".

​ونظم الحشد الشعبي، اليوم السبت، استعراضا عسكريا في الذكرى السابعة لتأسيسه بحضور مصطفى الكاظمي. وأقيمت مراسم الاستعراض بمعسكر "أبو منتظر المحمداوي" في ديالى وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتأسس الحشد الشعبي، بعد أيام قليلة من سقوط الموصل بقبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في يونيو/ حزيران 2014.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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