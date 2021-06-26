شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن دخول البلاد فى موجة وبائية ثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم /السبت/ دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة، مشيرة إلى استمرار خطة زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين ضد فيروس "كورونا" المستجد.