شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 267 مهاجرًا من الغرق بسواحل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت وحدات من الجيش وخفر السواحل التونسيين، 267 مهاجرًا غير شرعي شمال شرقي الكتف بمحافظة مدنين جنوب تونس.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني التونسي في بيان لها، أن المهاجرين أفادوا أنهم أبحروا من سواحل مدينة زوارة بليبيا، بنية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

ليست هذه الواقعة الاولى ففى 11 من يونيو الجارى، أنقذت البحرية التونسية 54 مهاجراً قبالة السواحل الجنوبية للبلاد بعدما انطلقوا من ليبيا في اتجاه السواحل الأوروبية.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن قوات الجيش البحرية أنقذت 54 مهاجرا غير شرعي من عدّة جنسيات إفريقية، وتراوح أعمار المهاجرين بين 15 و40 عاما وبينهم ثلاث نساء، كانوا على متن قارب على وشك الغرق قبالة سواحل مدينة بن قردان وعلى بعد حوالى 14 كلم داخل المياه الإقليمية التونسية، وفقا لوزارة الدفاع.

وأفاد المهاجرون بأنهم أبحروا من السواحل الليبية ليل الخميس - الجمعة في اتجاه السواحل الأوروبية، وينقذ خفر السواحل والبحرية التونسية أسبوعيا قوارب مهاجرين تنطلق من ليبيا ويتم إيواؤهم في مراكز بدأت تشهد اكتظاظاً بالإضافة إلى وجوب إخضاع الوافدين الجدد في كل مرة لحجر صحيّ بسبب انتشار الوباء، وتزايد عدد محاولات الهجرة انطلاقا من ليبيا منذ مطلع 2021، بنسبة 73 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.