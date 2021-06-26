شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يتطلع إلى دفع آفاق التعاون الثنائى بين السودان وموزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن رغبة السودان، حكومة وشعبا، في دفع آفاق التعاون الثنائي وتقوية العلاقات بين السودان وموزمبيق بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وبعث البرهان، امس الجمعة، ببرقية تهنئة إلى فيليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية موزمبيق.

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، في برقيته، عن تمنياته للشعب الموزمبيقي بدوام التطور والنماء.