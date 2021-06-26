شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات موريتانيا تضبط 1100 كيلو جرام من الحشيش في نواكشوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال أحمد عبد الله المصطفى وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية، إن المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي، تمكن من ضبط طن و مائة كيلو من الحشيش الهندي في نواكشوط، خلال الأيام الأخيرة.

واكد المصطفى - في مؤتمر صحفي الجمعة ، أن الشرطة الموريتانية تمكنت من اختراق نوعي لعصابة كانت تقف وراء إدخال هذه الكمية من المخدرات إلى البلاد والحيلولة دون توزيعها داخل موريتانيا.

وأضاف أن “عملية اختراق العصابة بدأت منذ شهر رمضان الماضي، حيث تم توقيف عنصر من العصابة المنظمة تنظيما جيدا، حين تم الحصول على معلومات عن إدخال شحنة من المخدرات إلى البلاد، واستمر تتبع هذه الشحنة لمعرفة الطريق التي سلكته وفي الأيام الأخيرة بعد تحريات طويلة ومعقدة في بعض الأحيان واختراق مركز تم توقيف الشخص المسؤول عن التخزين في هذه العصابة.

وأشار إلى أنه بعد تعميق البحث مع الشخص الموقوف، تمت السيطرة على مخزن أولي يحتوي على 357 كيلوجراما من الحشيش، وبعد مواصلة البحث تم ضبط المخزن الرئيسي الذي يضم أزيد من 750 كيلوجراما من نفس المادة ليكون ما تم ضبطه حتى الآن في إطار هذه العملية النوعية أزيد من 1100 كلغ تقريبا من الحشيش الهندي”.

وأوضح مفوض شرطة حسن مصطفى المكلف برئاسة المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي أن السيطرة على هذه العصابة وتفكيكها لم يتم عن طريق الصدفة بل كان نتيجة عمل أمني جبار ودقيق ومحكم مكن في نهاية المطاف ولله الحمد من الإحاطة بجميع جوانب العملية، مضيفا أن الشرطة الوطنية قامت وبطريقة مهنية باختراق هذه العصابة.