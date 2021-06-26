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إيطاليا تنفي زيادة عناصر قواتها العسكرية في ليبيا

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القاهرة - سامية سيد - نفت هيئة أركان الدفاع الإيطالية، اليوم الجمعة، ما تردد حول زيادة عناصر الكتيبة الإيطالية في ليبيا، المرابطة في مدينة مصراتة في إطار البعثة الثنائية للمساعدة والدعم (MIASIT).

 

وأشارت الهيئة - في بيان أوردته وكالة "أكي" الإيطالية - إلى أن الأنباء حول زيادة الكتيبة الإيطالية في ليبيا إلى الضعف لا أساس لها، مؤكدة أن التواجد العسكري الإيطالي الحالي 250 وحدة من إجمالي الحد الأقصى المصرح به البالغ 400 جندي، مضيفة "أنه لا يوجد حاليا حوار مع السلطات الليبية يهدف إلى زيادة عدد أفراد الكتيبة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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