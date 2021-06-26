شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن إصابة رئيس الحكومة هشام المشيشى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الجمعة، إصابة رئيس الحكومة هشام المشيشى بفيروس كورونا، عقب إجرائه الفحوص الدورية للكشف عن الفيروس، بحسب "الشرق بلومبرج".

وقال رئاسة الحكومة فى بيان، إن المشيشى "سيواصل القيام بأعماله عن بعد، بطريقة لا تؤثر على السير العادى للعمل الحكومي، مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية".

ولفت البيان إلى أن الفريق المخالط لرئيس الحكومة سيخضع بأكمله سيخضع للفحوصات الضرورية، للتأكد من سلامتهم من الفيروس.