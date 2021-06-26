شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يشارك فى اجتماعات وزراء الاقتصاد لدول مبادرة القرن الإفريقى بجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك السودان في اجتماعات المائدة المستديرة لوزراء الاقتصاد في الدول الأعضاء لمبادرة القرن الإفريقي، التي تعقد غدا وبعد غد، في جيبوتي.