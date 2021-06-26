شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر كبيرة فى معارك شمال غرب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبدت وحدات من الجيش اليمني اليوم الجمعة، الحوثيين خسائر كبيرة شمال غرب مأرب.

وقال مصدر عسكري يمني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية - إن وحدات من الجيش اليمني تمكنت من استدراج مجاميع حوثية إلى كمين محكم في منطقة "اليعرف" شمال شرق وادي حلحلان، واشتبكت مع المجموعة المتسللة وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار مخلفة عتادا وذخائر كانت بحوزة المليشيا.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت آليات وتعزيزات كانت في طريقها لتعزيز عناصر حوثية ومصرع من كانوا متنها.