شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن ضبط مواد كيماوية شديدة الخطورة بأحد موانئ البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الجمعة، ضبط حاوية تحتوي على مواد كيماوية شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال متروكة منذ فترة طويلة داخل ميناء أم قصر الأوسط في محافظة البصرة جنوب البلاد، بحسب وسائل إعلام غربية.

وأكدت الهيئة أنها أحالت المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكرأن، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن الحكومة الحالية جاءت بعد 17 عاما من الفوضى والفساد، مؤكدا أنه اختار طريق احتواء الجميع للوصول إلى إقامة انتخابات ببيئة آمنة.

وقال الكاظمي، فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، :"واجهنا سنة من التحديات ومحاولات عرقلة الإصلاح وكان هناك توتر يريد أن يجعل العراق ساحة للصراع بين الدول وكان هناك صواريخ على البعثات لتصعيد الموقف والذهاب للفوضى".

ولفت الكاظمى الى أن التظاهرات قدمت أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى"، مشددا "اخترنا تحقيق مطالب المتظاهرين والمرجعية والقوى السياسية والتركيز على الانتخابات".

وأكد الكاظمى أنه اختار "طريق احتواء الجميع للوصول إلى إقامة انتخابات ببيئة آمنة"، مضيفا "اتخذنا قرارات شديدة والعراق يحتاج لإعادة بناء الدولة".

على صعيد آخر، أشار الكاظمى الى أن الربط الكهربائى مع دول الخليج سينجز فى العام 2022، معتبرا أن "ملف الكهرباء يحتاج إلى إعادة هيكلة وترتيب من جديد".