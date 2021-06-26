شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعقم 12 مسجدا فى 6 مناطق ليرتفع العدد الإجمالى لـ1665 خلال 139 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 139 يوماً 1665 مسجدا، في إطار الحرص على سلامة المصلين، وفق وكالة الأنباء السعودية.

أوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها أربعة مساجد بمنطقة جازان وثلاثة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجدين بمنطقة الباحة ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والشرقية وعسير.

وكشفت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعيةً المصلين إلى الإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، قد أصدرت مؤخرا تعميمًا بتحديث جميع البروتوكولات الصحية فى المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، استنادًا إلى ما ورد إليها من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، فى ظل استمرار جائحة كورونا. وفق وكالة الأنباء السعودية.

ونص التعميم على العمل بجميع الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه، وإبقاء مسافة متر ونصف بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين، وإلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقًا على النحو التالي: 20 دقيقة لجميع الفروض، و25دقيقة فى صلاة الفجر، و10دقائق فى صلاة المغرب.

كما نص على الإبقاء بفتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 30دقيقة، وإلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ 15 دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة فى الخطبة إتباعًا للسنة، بالإضافة إلى إعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس فى المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد، وإلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.