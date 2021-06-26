شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق إثر قمع الاحتلال تظاهرة منددة بالاستيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الجمعة، بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة سلمية نظمتها مؤسسات وفعاليات قريتي نعلين ودير قديس غرب رام الله، بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن التظاهرة تأتي احتجاجًا على تواصل اعتداءات المستوطنين ومصادرة وتجريف الاحتلال للأراضي في منطقة "جبل العالم".

وفي سياق متصل، أصيب ضابط إسعاف عقب استهداف سيارة إسعاف برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.