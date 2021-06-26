شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فى صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المعدنى، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم /الجمعة/، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى جبل صبيح فى بيتا جنوب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من أداء صلاة الجمعة على قمة الجبل، وأطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني صوبهم، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق.

يذكرأن، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى 5 فلسطينيين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن جيش الاحتلال اقتحم البلدة القديمة، واعتقل الأخوين عبد الفتاح وعنان الفاخوري وعمهما صائب الفاخوري، من باب حطة عقب مداهمة منزل العائلة وتفتيشه.

وأضافت أن جيش الاحتلال اعتقل الشابين حذيفة عابدين وأنس أبو شوشة من باب المجلس في القدس، واعتدى على الشاب حذيفة أثناء عملية الاعتقال.