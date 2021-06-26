خبير تغذية: هذا هو الوقت الأمثل لاحتساء القهوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف الدكتور محمد سامي، استشاري التغذية، عن الوقت الأمثل لاحتساء القهوة، موضحاً أن التوقيت السليم لذلك يبدأ من الصباح حتى السادسة مساءً.



وقال سامي، خلال مداخلته صباح اليوم مع قناة "إكسترا نيوز"، إن القهوة لها طقوس صحية من الواجب اتباعها، محذراً من أن تتحول تلك العادة إلى إدمان ولا يستفيد منها الجسم.

وأضاف أن الكمية المسموحة والصحية من مادة الكافيين كوب واحد يومياً، مشيراً إلى أن احتساء القهوة صباحاً على الريق يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل القرح والارتجاع والتهابات جدار المعدة.

وأكد أن شرب القهوة بمعدل كوب إلى كوبين فقط يومياً يساعد على تحسين نشاط القلب، وتجنُّب فشل عضلات القلب، وتقليل الإصابة بالسكري وألزهايمر.

وذكر أن القهوة الخضراء من أكثر الأسباب التي تقلل الشهية وتزيد الحرق، لافتاً إلى أنها آمنة تماماً للجسم.