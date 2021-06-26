الفاصوليا تحفظ توازن الأمعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أوضحت الدكتورة مارينا ماكيشا، عضو الجمعية الوطنية الروسية لأخصائيي التغذية، أن إضافة الفاصوليا إلى النظام الغذائي اليومي ضروري لأنها تحتوي على عناصر مغذية عديدة، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.



وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني، إلى أن الفاصوليا البيضاء تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وتؤثر إيجابياً في عمل الأمعاء وتحافظ على توازن نبيت الأمعاء، (بعكس ذلك يزداد خطر الإصابة بالسرطان وتنخفض المناعة). وتساعد الألياف الغذائية على إخراج السموم من الجسم. وهي المسؤولة عن تخفيض مستوى الكوليسترول السييء. ووفقاً لها يمكن تناول 150-200 غرام من الفاصوليا في اليوم. وتقول، «يجب على الأشخاص الذين يعانون من الإمساك أو لديهم الاستعداد للإمساك، تناول الفاصوليا بحذر اعتماداً على رد فعلهم الشخصي. لأن الألياف الغذائية الموجودة في الفاصوليا يمكن أن تسبب تفاقم حالتهم الصحية».

وتضيف، وأما الفاصوليا الحمراء، فتحتوي على نسبة أكبر من البروتينات، ما يساعد على تعزيز منظومة المناعة.