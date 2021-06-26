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الصحة العالمية توضح أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية توضح أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات كورونا الجديدة.

 

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، اليوم، إن أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا هي إبطاء انتقاله من المصابين به إلى غيرهم.

 

وأضاف تيدروس: "السلالات الجديدة متوقعة، وستواصل الظهور، هذا ما تفعله الفيروسات، فهي تتطور، لكننا يمكن أن نمنع ظهور السلالات من خلال منع كوفيد 19 من الانتقال".

 

وأشار إلى أن المنظمة قلقة حيال سلالة دلتا سريعة الانتشار.

 

وتابع: "الأمر ببساطة: مزيد من العدوى يعني المزيد من السلالات. وقليل من العدوى يعني القليل من السلالات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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