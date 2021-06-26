إيطاليا تخفف القيود المفروضة بسبب كورونا اعتبارا من الإثنين المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الحكومة الإيطالية الجمعة، إن أهم الاحتياطات الصحية الأساسية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هي وحدها التي ستطبق في جميع أنحاء إيطاليا اعتبارا من الأسبوع المقبل، في تخفيف للقواعد التي تنطبق على جميع أنحاء البلاد.



وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا لقناة راي1 التلفزيونية إن هذا التخفيف سيبدأ يوم الاثنين المقبل.

ويؤثر هذا التغيير بشكل رئيسي على المنطقة الشمالية الغربية من فالي دادوستا، وهي آخر منطقة مصنفة على أنها "صفراء" في إطار نظام المخاطر المرمز بالألوان في البلاد.

وبعد يوم الاثنين المقبل، ستكون إيطاليا كلها منطقة "بيضاء"، مع تقييم خطر الإصابة بأنه منخفض.

واعتبارا من الأسبوع المقبل، لن يضطر الإيطاليون بعد ذلك إلى ارتداء أقنعة الوجه (الكمامة)في الهواء الطلق، على الرغم من أنه سيطلب منهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي والاحتفاظ بقناع وجه للمناسبات التي يكون فيها التباعد مستحيلا.

ولا يزال وضع الأقنعة مطلوباً في الداخل أو في وسائل النقل العام.

يشار إلى أن أعداد حالات الإصابة في إيطاليا آخذة في الانخفاض منذ أسابيع. بيد أن سبيرانزا حذر من أنه يتعين مواصلة الاهتمام بالنظافة الشخصية ومراعاة الشروط الصحية، وقال إن الفيروس لم ينته بعد.

وسجلت إيطاليا مؤخرا معدل إصابة على مدار سبعة أيام بلغ 12 حالة لكل 100 ألف.