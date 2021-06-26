حرب تصريحات بين طهران وواشنطن في بيروت... هذا ما حصل

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت ​السفارة​ الإيرانية في ​بيروت​ تصريحها عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاء فيه: "وصول ناقلات ​النفط​ الإيرانية إلى بيروت بغنى عن تفاهات ​السفيرة الأمريكية​ دورثي شيا".

ولفتت السفارة الإيرانية إلى أنه "لا ينبغي للسفيرة الأمريكية أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الإيراني واللبناني".

وكانت السفيرة الأمريكية قد قالت، خلال مقابلة على قناة "الجديد" عبر برنامج "هنا بيروت"، إن "تفريغ النفط الإيراني في مرفأ بيروت ليس حلاً بالفعل وإن تخلصتم من الفساد المستشري في قطاعي الطاقة والكهرباء فستُحلّ نصف المشكلة على الفور".

وأضافت شيا قائلة: "وما تتطلّع إليه إيران هو نوع من دولة تابعة يمكنها أن تستغلها لتنفيذ جدول أعمالها وتتوفر حلول أفضل بكثير من اللجوء إلى إيران".