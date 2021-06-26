حمد بن جاسم يستعين بـ"دعاء أمير قطر" في تهنئته بتوليه الحكم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن جاسم على صفحته الرسمية في "تويتر": "في ذكرى تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم نهنئ أنفسنا كشعب بهذا القائد الحكيم".

وأضاف أن "تميم رفع شأن بلده بالسياسة الرصينة والرؤية الثاقبة".

كما استعان بدعاءلأمير قطر بمناسبة ذكرى توليه الحكم، قائلا: "فهو القائل: اللهم اجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلهم حباً بحب".

يذكر أن تميم تولى مقاليد الحكم في قطر في الـ25 من يونيو/ حزيران 2013، إثر إعلان والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في خطاب موجه للشعب القطري تسليمه مقاليد الحكم لولي عهده، ومبايعة الشعب القطري له أميرا للبلاد.