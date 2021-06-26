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ألمانيا تحظر دخول المسافرين من البرتغال وروسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

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أضافت ألمانيا الجمعة البرتغال وروسيا إلى لائحتها للبلدان التي تنتشر فيها نسخ متحورة من فيروس وهو الأمر الذي يمنع عمليا دخول أشخاص من هذين البلدين.

 

واعتبارا من الثلاثاء، يُسمح فقط للمواطنين الألمان أو المقيمين الدائمين في ألمانيا بدخول الأراضي الألمانية من هذين البلدين، ويُحظر على شركات النقل الجوية والبرية والبحرية إدخال فئات أخرى من الركاب.

 

وسيتوجب على مَن يستطيعون دخول ألمانيا، التزام حجر صحي لمدة أسبوعين، حتى لو كانوا يحملون اختبارات تظهر عدم إصابتهم بالفيروس.

 

وتسجل البرتغال وروسيا زيادة حادة في حالات الإصابة بمتحورة دلتا الشديدة العدوى والتي ظهرت بادئ الأمر في الهند.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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