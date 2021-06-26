سوزوكي تطرح الجيل الجديد من Jimny Lite

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت سوزوكي اليابانية عن الجيل الجديد من طراز Jimny Lite ضمن فئات SUV صغيرة الحجم.



ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد، الذي أعلن عن عدم توفره بالسوق الأمريكي دون ذكر السبب.

ويطرح الطراز بإطارات بقياس 15 بوصة، ويتمتع بقدرات لاقتحام الطرق الغير ممهدة، مع توفر عدد من المميزات التقنية به، تشمل خاصية التحكم في درجة الحرارة داخل السيارة ونظام اتصال عبر بلوتوث، و مشغل راديو وأسطوانات مدمجة.

وسيعمل الطراز بمحرك جازولين فئة K15B بسعة 1.5 لتر، وستتوفر منه نسخة عاملة بمحرك توربيني بداية العام المقبل.

وخلال العام الجاري، استغلت شركة سوزوكي تعاونها مع شركة تويوتا اليابانية لتوسيع باقة موديلاتها من خلال طرح سيارات هجين في طريق تطوير سياراتها الكهربائية.

وتعتبر السيارة Across أول سيارة هجين Plug-in في باقة موديلات سوزوكي، كما أن السيارة Swace ليست أول سيارة كومبي مدمجة من إنتاج الشركة اليابانية فحسب، بل إنها أول سيارة هجين.