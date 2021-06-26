الكشف عن الصور الرسمية لهاتفي "Galaxy Z Fold 3" و"Z Flip 3"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن الصور الرسمية لهاتفي Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3

السبت 26 يونيو 2021

الخليج 365

كشفت صور رسمية جديدة عن تصميم ومواصفات لهاتفي "Galaxy Z Fold 3" و"Z Flip 3"، اللذين من المقرر إطلاقهما رسميا في حدث "Unpacked"، المقرر عقده في أوائل شهر أغسطس المُقبل.



وتظهر صور "Galaxy Z Fold 3" الجديدة بوضوح فتحة كاميرا أمامية مثقوبة في موقع مشابه لمكان هاتف "Z Fold 2" السابق، مع تدعيم الهاتف لقلم "S Pen".

وكشفت الصور أيضًا عن مجموعة الكاميرا الخلفية الثلاثية، التي يبدو أن إمكانياتها ضعيفة مقارنة بسلسلة "Galaxy S21"، حيث لا يبدو أن أيًا منها يحتوي على كاميرا منظار، لذلك من المتوقع أن تأتي بإعدادات ودقة مشابهة لإصدار "Fold2" أيضا مع كاميرا عرض واسعة وأخرى فائقة السرعة وكاميرا تقريب 2/3x عن بعد.

ويبدو الهاتف، بحسب الصور أرق من سابقه عند طيه، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت فجوة الشاشة لا تزال موجودة أم لا.

وفي إحدى الصور، التي تظهر جهاز "Fold3" بجوار "Galaxy Z Flip 3"، يتميز الجهاز الأصغر القابل للطي بتصميم ثنائي اللون مع نظام كاميرا مزدوج وشاشة خارجية أكبر بكثير مع إطار معدني وقطع زجاجية في الأعلى.