شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في «الأغنام» يتوقع متوسط الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى.. ويكشف أسباب التفاوت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الخبير في الأغنام، سلمان الجديد، معدلات أسعار المواشي مع اقتراب عيد الأضحى، موضحا أسباب تفاوتها في هذا الوقت من كل عام.

وقال «الجديد»: إن متوسط الأسعار المتوقعة خلال فترة عيد الأضحي، “النعيمي” يترواح بين 1500 إلى 2000 ريال، وذلك للفئات من سن 6 شهور إلى سنة، أما “النجدي” فيترواح سعره من 1500 إلى 3000 ريال، فيما تنحصر أسعار “الحري” بين 1300 إلى 1800 ريال.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن هناك عددًا من العوامل قد تؤدي إلى تفاوت أسعار المواشي، أبرزها العرض والطلب وأسعار الأعلاف، مشيرًا إلى أن هناك شُحاً في المعروض بالأسواق خلال هذه الفترة.

وتطرق “سلمان الجديد” إلى آلية الحصول على الأغنام المستوردة، موضحا أنها تصل بعد 40 يومًا من طلبها، وتخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، ثم تدخل مرحلة التسمين، والتي تصل بأسعارها إلى مستوى مقارب من المحلي، وذلك بسبب غلاء أسعار الأعلاف.