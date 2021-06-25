شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من مرور الشرقية بشأن إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت إدارة المرور المنطقة الشرقية، بأنه سيتم إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب على عدة مراحل، وذلك لأعمال الصيانة بالتنسيق مع فرع وزارة النقل.
وأوضح أن المرحلة الأولى تبدأ بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٢هـ وحتى ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.
وأشار المرور إلى أنه خلال فترة العمل تنتقل حركة الشاحنات إلى طريق “أبوحدرية” وسيتم العمل على إغلاق جزئي لبعض مسارات الطريق مقسم على 5 مراحل:
– المرحلة الأولى: العمل من طريق تقاطع الرياض إلى تقاطع جسر حي الشعلة.
– المرحلة الثانية: العمل من جسر حي الشعلة إلى نهاية مجمع كباري الظهران.
– المرحلة الثالثة: العمل من تقاطع جسر الملك خالد إلى طريق الرياض.
– المرحلة الرابعة: العمل من تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع طريق الملك خالد.
– المرحلة الخامسة: العمل من تقاطع النابية إلى تقاطع طريق الملك سعود.
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