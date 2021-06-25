شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه جديد من وزارة الحج بشأن الرسائل النصية للمتقدمين لأداء الفريضة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن الرسائل النصية سوف تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الجمعة، أن إرسال الرسائل إلى المتقدمين سيكون تبعًا بحسب الفئة العمرية تنازليًّا، وحسب المقاعد المتاحة في الأيام القادمة.

يذكر أن وزارة الحج أعلنت اليوم إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ.