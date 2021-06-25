شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقطع «سكب البوية».. شرطة الشرقية تضبط مواطنيْن ومقيم بسبب «مشهد مفتعل» للتسويق لحسابهما والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية المختصة، باشرت سماع أقوال مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل، يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم، بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك. واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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