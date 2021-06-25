إصابة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بفيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، أن المشيشي ثبتت إصابته بمرض (كوفيد-19) بعد ظهور نتائج التحاليل الدورية التي يجريها، وتم تعليق كافة لقاءات عمله التي تم تحديدها بصورة مسبقة، بحسب فضائية "نسمة" التونسية.
© Sputnik . Mariem Gdira
وأشار بيان رئاسة الحكومة التونسية إلى أن هشام المشيشي سيجري في مطلع الأسبوع المقبل فحوصات وتحاليل من أجل التأكد من خلوه من فيروس "كورونا" المستجد، وسلامة حالته الصحية.
وتابع لافتا إلى أن الفريق العامل مع المشيشي سيخضع بالكامل للفحوصات والتحاليل للضرورة للتأكد من خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد وعدم انتقاله لهم.
وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، تلقى الجرعة الثانية من فيروس "كورونا" المستجد في 25 مايو/ أيار الماضي.