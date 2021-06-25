مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا يعلن اعتزامه زيارة موسكو

دبي - محمود عبدالرازق - الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بيدرسون، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك: "سأتوجه من هنا إلى روما للتشاور مع وزراء الخارجية المشاركين في اللقاء الوزاري حول سوريا، الذي دعت إليه كل من إيطاليا والولايات المتحدة. آمل أن أتوجه إلى موسكو قريبًا، كما آمل بعقد مشاورات مع تركيا وإيران".

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هذا وأعلنت كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا الولايات المتحدة، في بيان مشترك، يوم 15 مارس/ آذار 2021، بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء الأزمة السورية، بأنها "لن تسمح باستمرار الأزمة لعشر سنوات أخرى".

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، قد دعا، في منتصف مارس/ آذار الماضي، الأطراف السورية إلى إظهار الرغبة في إنهاء الصراع، منتقدا ما وصفه بانقسام المجتمع الدولي حيال الأزمة مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاعها، داعيا "الأطراف السورية للتفاوض حول تسوية عبر عملية يقودها السوريون بدعوة من الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254".

مضيفا أن هذه الأطراف عليها إظهار الرغبة السياسية في تحقيق ذلك.

وأعرب بيدرسون عن اعتقاده بأن الأطراف السياسية لن تحقق تقدما ما لم تحظ تلك العملية بدعم بناء من الدبلوماسية الدولية، منتقدا ما وصفه بـ "انقسام المجتمع الدولي، وانشغاله بالمنافسة الجيوسياسية والروايات المتضاربة، والتركيز على دعم أحد أطراف النزاع".