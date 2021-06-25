حبس برلماني مصري سابق بتهمة الاتجار في الآثار... وضبط 201 قطعة أثرية معه

دبي - محمود عبدالرازق - جاء قرار النيابة على خلفية التحقيقات التي تجريها مع المتهم، و17 آخرين متعاونين معه في جريمة الاتجار في الآثار، بعد القبض عليهم وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، وفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وكان رجال الأمن المصري، قد ألقوا القبض على البرلماني السابق في محافطة المنيا، جنوبي مصر، علاء حسانين، و17 آخرين، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية داخل مخزن في منطفة مصر القديمة بالقاهرة.

وشملت القطع الأثرية التي عثر عليها بحوزة المتهمين، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثال مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشارتي نصف، 1 تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزاريه، 1 تمثال أوشارتي من المرمر، كما عثر على 2 تمثال من البرونز أحدهم مفصول الرأس، و1 تمثال خشبي طوله 10سم، 1 تمثال حجري متقسم جزئين يعود للعصر اليوناني، 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، 1 بولة نفط فخار.

كما تضمنت المضبوطات 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل لآلهة مختلفة، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، وعثر أيضا على 1 مائدة قرابين حجرية، و2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل أوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام، 24 نموذج لأواني مختلفة الأشكال والأحجام.

كما شملت القطع الأثرية 3 أواني صغيرة من المرمر، وإبريق أخضر من الفيانس، 1 إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، 6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم، 1 غطاء إناء حجري.