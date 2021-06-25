قطر تفتتح مكتب تمثيل عسكري في مقر الناتو

دبي - محمود عبدالرازق - دشن رئيس بعثة دولة قطر لدى حلف "الناتو" عبد الرحمن بن محمد الخليفي، والعميد الركن عبد العزيز صالح السليطي، رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري في القوات المسلحة اليوم، مكاتب بعثة دولة قطر وممثليتها العسكرية، داخل مقر قيادة حلف الناتو في بروكسل، تنفيذا لترتيبات برنامج الشراكة الفردية والتعاون.

وحضر حفل التدشين العميد الركن علي عبد العزيز المهندي، الممثل العسكري، والعميد الركن راشد سيف فهد الخيارين، الملحق العسكري لدى مملكة بلجيكا وأعضاء السلك العسكري والدبلوماسي في بروكسل. وفقا لموقع سفارة قطر في بلجيكا.

وستساهم مكاتب البعثة في استمرارية وتدعيم هذه العلاقات مع الحلف والدول الأعضاء فيه، حيث ستسمح بتسهيل عملية التواصل المباشر معها وتكثيف اللقاءات والاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتعزيز حضور دولة قطر داخل المنظمة ومشاركتها في الأنشطة العسكرية والمدنية.

ووقع الاتفاق عن الجانب القطري رئيس البعثة القطرية عبد الرحمن بن محمد الخليفي، بينما وقعه عن الحلف ميروسلاوا بوريتشكا، المسؤول المالي لحلف الناتو، ومارتن فيرسنيل نائب مساعد الأمين العام للحلف المسؤول عن الإدارة التنفيذية.