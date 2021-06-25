شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات» تحدد الأشكال المعتمدة للمطبات الصناعية حفاظاً على الأرواح والمركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الجمعة، الأشكال المعتمدة والتصاميم الهندسية للمطبات الصناعية. وقد راعت الأشكال التي تم اعتمادها، حماية الأرواح والحفاظ على المركبات، وتعزيز السلامة المرورية في المملكة. فيما شملت الأشكال المعتمدة للمطبات الصناعية: -المطب القصير

-المطب الانسيابي

-مطب الوسادة الخاص بمركبات الطوارئ

-مطباً بسطح علوي مستوٍ

-التقاطعات المرفوعة

كانت هذه تفاصيل خبر «المواصفات» تحدد الأشكال المعتمدة للمطبات الصناعية حفاظاً على الأرواح والمركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.